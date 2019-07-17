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На Порошенко завели 11 уголовных дел 

Газета.Ru + ещё 42 2 часа назад
Фото: Reuters
Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам директора бюро Романа Труба, дела против Порошенко заведены по заявлениям граждан относительно возможных неправомерных действий со стороны бывшего президента.
"Это уголовные производства от возможной легализализации доходов, полученных преступным путем, до возможного вмешательства в деятельность судей", — рассказал Труба.
Он также отметил, что бывший лидер Украины не явился на допрос по делу, в котором он проходит в качестве свидетеля.
Ранее сообщалось, что Петр Порошенко отказался идти на допрос.
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