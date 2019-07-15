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Тимошенко предложила Зеленскому объединиться без Порошенко 

RT на русском + ещё 8 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому объединить в новоизбранном парламенте все проевропейские партии, кроме политсилы бывшего главы государства Петра Порошенко.
Об этом она заявила в эфире телеканала ICTV.
«Мы предлагаем, независимо, будет большинство у президента самостоятельное или не будет, объединить в парламенте все демократические, проукраинские, проевропейские политические команды», — предложила украинский политик.
При этом она выступила против объединения с партией Порошенко «Европейская солидарность». По её словам, у партии экс-президента «только лозунги были проевропейские и патриотические», а «политика была коррумпированной».
Ранее Тимошенко выразила поддержку Зеленскому.
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