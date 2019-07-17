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Украине предрекли техногенную катастрофу 

Рамблер + ещё 4 15 минут назад
Невозможность поставлять российский газ в Европу грозит Украине техногенной катастрофой, заявил NewsOne экс-глава Министерства экономики Украины Виктор Суслов.
Суслов возглавлял Минэк, в 2010-м реорганизованный в Министерство экономического развития и торговли, на протяжении девяти месяцев в 1997-1998 годах. После этого он был депутатом, начальником Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг и замминистра внутренних дел.
По его словам, украинская газотранспортная система работает правильно, только если по ней проходит 45 миллиардов кубических метров газа. Уже сейчас для достижения этого показателя не хватает 10,5 миллиарда кубов. Если же власти не перезаключат действующие или не заключат новые контракты на транзит газа из России, нехватка возрастет в разы.
При прохождении через ГТС менее 10 миллиардов кубометров топлива в газопроводах станет невозможно поддерживать необходимое давление. По этой причине в стране произойдет техногенная катастрофа — газ перестанет поступать в ряд регионов.
Полторы недели назад глава Нафтогаза Андрей Коболев также заявил о вероятности техногенной катастрофы на Украине. По его словам, страна, «без преувеличения, замерзнет», если хранилища Нафтогаза не пополнить 6,2 миллиарда кубометров газа до старта отопительного сезона.
Комментарии187
В мире , Видео , Андрей Коболев , Виктор Суслов , Нафтогаз , Минэкономразвития
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