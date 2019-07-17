Украине предрекли техногенную катастрофу

Суслов возглавлял Минэк, в 2010-м реорганизованный в Министерство экономического развития и торговли , на протяжении девяти месяцев в 1997-1998 годах. После этого он был депутатом, начальником Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг и замминистра внутренних дел.

По его словам, украинская газотранспортная система работает правильно, только если по ней проходит 45 миллиардов кубических метров газа. Уже сейчас для достижения этого показателя не хватает 10,5 миллиарда кубов. Если же власти не перезаключат действующие или не заключат новые контракты на транзит газа из России, нехватка возрастет в разы.

При прохождении через ГТС менее 10 миллиардов кубометров топлива в газопроводах станет невозможно поддерживать необходимое давление. По этой причине в стране произойдет техногенная катастрофа — газ перестанет поступать в ряд регионов.