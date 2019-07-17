Техногенную катастрофу вновь предсказали на Украине

Для нормальной работы газотранспортной системы необходимо, чтобы через неё проходили 45 млрд кубометров топлива: трубы большого диаметра не смогут функционировать с десятью миллиардами газа. Это, в свою очередь, приведёт к тому, что придётся отключать целые предприятия и города, чтобы сохранить давление — рассказал Суслов в эфире NewsOne.