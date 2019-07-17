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Техногенную катастрофу вновь предсказали на Украине 

News.ru + ещё 4 55 минут назад
Фото: ТАСС
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что страну ждёт катастрофа в случае утраты российского газа.
Для нормальной работы газотранспортной системы необходимо, чтобы через неё проходили 45 млрд кубометров топлива: трубы большого диаметра не смогут функционировать с десятью миллиардами газа. Это, в свою очередь, приведёт к тому, что придётся отключать целые предприятия и города, чтобы сохранить давление — рассказал Суслов в эфире NewsOne.
Как уже писал News.ru, российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о потенциальной угрозе техногенной катастрофы на Украине.
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В мире , Андрей Коболев , Алексей Пушков , Виктор Суслов , Нафтогаз
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