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Канал Коломойского рассказал, как Россия хотела отравить Харьков 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: Reuters
Украинская контрразведка якобы предотвратила крупный теракт российских спецслужб. Об этом сообщает телеканал "1+1".
Как отмечается, диверсант из России планировал взорвать водоочистные сооружения, чтобы оставить Харьков без воды, а также вызвать утечку ядовитого химического вещества.
Уточняется, что россиянин по имени Иван Обручников якобы пробрался на стратегический объект, чтобы совершить задуманное.
В его рюкзаке было взрывное устройство, которое, согласно телеканалу, он положил под цистерну. Причем недалеко от нее находился испаритель с токсичным веществом.
Однако, как подчеркивается, россиянин попал в поле зрения украинской контрразведки, которой удалось предотвратить взрыв.
Ранее Словакия обвинила спецслужбы России во вмешательстве.
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В мире , Криминал , Украина , Харьков
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