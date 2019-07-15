Канал Коломойского рассказал, как Россия хотела отравить Харьков

Украинская контрразведка якобы предотвратила крупный теракт российских спецслужб. Об этом сообщает телеканал "1+1".

Как отмечается, диверсант из России планировал взорвать водоочистные сооружения, чтобы оставить Харьков без воды, а также вызвать утечку ядовитого химического вещества.

Уточняется, что россиянин по имени Иван Обручников якобы пробрался на стратегический объект, чтобы совершить задуманное.

В его рюкзаке было взрывное устройство, которое, согласно телеканалу, он положил под цистерну. Причем недалеко от нее находился испаритель с токсичным веществом.

Однако, как подчеркивается, россиянин попал в поле зрения украинской контрразведки, которой удалось предотвратить взрыв.

Ранее Словакия обвинила спецслужбы России во вмешательстве.