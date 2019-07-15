Порошенко назвал дату возвращения украинских моряков на родину

По его словам, имеющаяся у него информация достоверна на 90%.

Порошенко пояснил, что моряков выпустят на свободу в день внеочередных парламентских выборов на Украине, сообщает РИА Новости.

25 ноября 2018 года суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России и проигнорировали требование пограничников остановиться. В итоге по ним был открыт огонь. Украинские корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело. Позже суд арестовал всех моряков и отправил в Москву. В апреле срок предварительного расследования в их отношении продлили на четыре месяца — до 25 августа.