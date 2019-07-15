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Порошенко назвал дату возвращения украинских моряков на родину 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Экс-президент Украины Пётр Порошенко выразил уверенность в том, что задержанных в Керченском проливе моряков отпустят из России 21 июля.
По его словам, имеющаяся у него информация достоверна на 90%.
Порошенко пояснил, что моряков выпустят на свободу в день внеочередных парламентских выборов на Украине, сообщает РИА Новости.
25 ноября 2018 года суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России и проигнорировали требование пограничников остановиться. В итоге по ним был открыт огонь. Украинские корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело. Позже суд арестовал всех моряков и отправил в Москву. В апреле срок предварительного расследования в их отношении продлили на четыре месяца — до 25 августа.
Ранее News.ru писал о том, что начальник Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак обещал на глазах у России провести военные корабли через Керченский пролив.
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В мире , Армия , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Руслан Хомчак , Генштаб , РИА Новости
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