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Оскорбившего Путина грузинского журналиста заменили в эфире 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: «Рустави 2»
Ведущего передачи «P. S.» на телеканале «Рустави-2» Георгия Габунию, который в прямом эфире выругался матом в адрес президента России Владимира Путина, заменил другой журналист. Об этом свидетельствует видео программы от 14 июля на сайте телеканала.
На дом Габунии повесили позорную табличку
Ранее сообщалось, что на дом Габунии повесили позорную табличку. По словам соседей журналиста, он нанял себе охрану, так как против него регулярно проводятся митинги.
Нецензурная брань Габунии в адрес российского лидера спровоцировала негативную реакцию как в Москве, так и в Тбилиси. Несмотря на это, руководство «Рустави-2» отказалось увольнять журналиста, отстранив его от эфира на два месяца. Миноритарный акционер канала Нино Нижарадзе, в свою очередь, настаивала на увольнении гендиректора «Рустави 2» Ники Гварамии, но совладельцы не согласились с ней.
Путин, комментируя ситуацию, заявил, что не желает ни вводить санкции против Грузии, ни преследовать Габунию в соответствии с российским уголовным законодательством, предполагающим наказание за оскорбление государственных символов и представителей власти.
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Комментарии24
В мире , Нино Нижарадзе , Георгий Габуния , Владимир Путин
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