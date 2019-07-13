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Британия назвала условие освобождения иранского танкера 

Рамблер + ещё 3 32 минуты назад
Фото: Reuters
В Британии назвали условия освобождения задержанного иранского танкера. Глава МИД Джереми Хант потребовал от Тегерана гарантий того, что судно не отправится в Сирию.
Иран обвинил Британию в «морском разбое» из-за задержания танкера
«Только что поговорил по телефону с министром иностранных дел Ирана Зарифом. Беседа была конструктивной. Я заверил его, что наша обеспокоенность заключалась в месте назначения нефти, а не в ее происхождении. Британия будет способствовать освобождению судна, если мы получим гарантии, что оно не пойдет в Сирию после соблюдения надлежащей процедуры в судах Гибралтара», — написал Хант в Twitter.
По словам британского министра, его иранский коллега заявил, что Тегеран хочет решить проблему с танкером и не желает эскалации конфликта.
Ранее в Гибралтаре отпустили под залог экипаж иранского нефтеналивного судна.
В начале июля британские морпехи задержали у берегов Гибралтара танкер Grace One, принадлежащий Ирану. Экипаж обвинили в доставке нефти в Сирию, которая находится под санкциями Запада.
Комментарии67
В мире , Ближний Восток , Сирия , Тегеран
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