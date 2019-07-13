«Я знаю, что делать». Зеленскому помешал Дарт Вейдер

Президент Украины Владимир Зеленский не смог пробежаться вдоль моря в Одессе из-за Дарта Вейдера и Чубакки.

Украинские СМИ сообщают, что Зеленский планировал пробежаться с региональным кандидатом от партии «Слуга народа». Но планам Зеленского помешал мужчина в костюме Дарта Вейдера. Его сопровождали люди в костюмах Чубакки и галактических штурмовиков. «Вейдер» заявил, что надеется на совместный забег с президентом, во время которого предложит ему свою кандидатуру на пост главы минобороны

«Я знаю, что хорошо впишусь в его команду. У меня большой опыт руководителя, и я знаю, что надо делать на этом посту», — отметил он.

В итоге Зеленский на пробежку не вышел.

Дарт Вейдер — центральный персонаж кинофильма «Звездные войны». На Украине во многих городах есть люди, которые носят одежды киногероя и участвуют в различных акциях. Так ранее Зеленский сделал селфи со львовским «Вейдером».