Зеленскому помешал Дарт Вейдер

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Дарт Вейдер остановил пробежку Зеленского в Одессе 

Lenta.ru + ещё 1 30 минут назад
В Одессе не состоялась запланированная пробежка президента Украины Владимира Зеленского по Трассе здоровья. Как сообщает местное издание «Думская», глава государства с 12 июля находится в городе.
По данным газеты, Зеленский планировал пробежаться вдоль моря вместе с кандидатом от своей партии «Слуга народа», но его планам помешал Дарт Вейдер, «который тоже решил заняться спортом».
Как отметил кандидат, он отправил приглашение украинскому президенту вечером 12 июля и рассчитывал провести совместный забег, но Зеленский не приехал.
На месте появился Вейдер, которого сопровождала свита штурмовиков и Чубакка. Он рассказал изданию, что собирался предложить главе государства свою кандидатуру на пост министра обороны Украины.
«Я знаю, что хорошо впишусь в его команду. У меня большой опыт руководителя, и я знаю, что надо делать на этом посту», — отметил он.
Официальный визит Зеленского в Одессу начался с посещения порта. Ранее во время посещения Львова украинский лидер сделал фотографию с местным Дартом Вейдером и опубликовал ее в своем Instagram-аккаунте.
Дарт Вейдер является центральным персонажем киносаги «Звездные войны». По сюжету он был джедаем Энакином Скайуокером, но перешел на темную сторону Силы.
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В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский
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