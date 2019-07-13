Спор Зеленского с главой фискальной службы попал на видео

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Видео конфликта Зеленского с главой фискальной службы появилось в Сети 

Газета.Ru + ещё 12 1 час назад
В Сети стало доступно видео, на котором зафиксирован конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой государственной фискальной службы Александром Власовым.
Зеленский жестко воспринял реакцию Власова на увольнение глав четырех таможен на западе Украины. Вместо ухода с должностей они получили отпуск.
Зеленский сказал Власову, что не нужно считать всех идиотами. Он попросил главу фискальной службы уволиться. Власов согласился с президентом и дал обещание, что уйдет в отставку.
Ранее сообщалось, что Зеленский выгнал с совещания секретаря городского совета Борисполя.
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В мире , Видео , Украина , Александр Власов , Владимир Зеленский
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