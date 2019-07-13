Спор Зеленского с главой фискальной службы попал на видео

Видео конфликта Зеленского с главой фискальной службы появилось в Сети

Зеленский жестко воспринял реакцию Власова на увольнение глав четырех таможен на западе Украины. Вместо ухода с должностей они получили отпуск.

Зеленский сказал Власову, что не нужно считать всех идиотами. Он попросил главу фискальной службы уволиться. Власов согласился с президентом и дал обещание, что уйдет в отставку.

Ранее сообщалось, что Зеленский выгнал с совещания секретаря городского совета Борисполя.