«Куда мы денемся от дружбы?» Россия провела с Украиной телемост

«Куда мы денемся от дружбы? Мы должны дружить обязательно», — так прокомментировал отношения Москвы и Киева актер Рустам Сагдуллаев, прославившийся ролью Ромео в фильме «В бой идут одни „старики“, в ходе телемоста между Россией и Украиной „Надо поговорить“, прошедшего на телеканале „Россия 1“.

В диалоге, состоявшемся впервые за несколько лет, приняли участие деятели культуры, спорта, науки и обычные люди из двух стран. Ведущими были Мария Ситтель и Андрей Малахов. Российская часть аудитории и участников вела беседу из студии телеканала, украинская — выходила на связь по Skype, передает РИА „Новости“.

По итогам мероприятия Мария Ситтель выразила надежду на то, что в следующем телемосту между Россией и Украиной поучаствуют украинские телеканалы, передает НСН.

»Нам бы очень хотелось, чтобы те добрые слова, которые сегодня звучали здесь, в этой студии, в следующий раз прозвучали бы из киевской студии от наших коллег», — заявила журналистка.

Между тем, на Украине генерального продюсера и ведущего телеканала NewsOne Василия Голованова вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру из-за идеи участия в телемосте с Москвой.

В ответ телеканал выдвинул требования властям Украины — в заявлении NewsOne напомнил, что заведено уголовное дело, высланы повестки на допрос, представители власти продолжают публичные обвинения в сторону канала. По их мнению, это все является проявлением давления на журналистику.

«Команда NewsOne требует от власти немедленно прекратить травлю и давление на телеканал в преддверии выборов, а также соблюдать законы Украины», — говорится в заявлении телеканала.

Националисты же потребовали от президента Украины Владимира Зеленского и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины наказать NewsOne за намерение провести телемост с Россией.

«Мы видим продолжение политического террора по отношению к телеканалу NewsOne, по отношению к свободе слова в нашей стране, и, к сожалению, можно сказать, что у нас изменился президент, но подходы абсолютно не изменились», — заявила парламентарий.

«По поводу телемоста вы сказали, что это истерия, а я бы сказал, что это паранойя. Это параноидальное поведение», — заявил глава кабмина.

Возбуждение уголовных дел против журналистов он назвал «юридическим фиглярством». Также он сравнил ситуацию со временем телемостов между России и США в рейгановский период.

«Мы понимаем, до какого уровня дошло противостояние между системами в начале 80-х годов. Но все это закончилось телемостами. Я действительно тоже искренне надеюсь, что эти странные тенденции и эти странные поступки, которые совершают представители партии войны в вашей стране, все-таки останутся в прошлом и что контакты между людьми будут прежними», — заявил Медведев на встрече с украинскими политиками.

На фоне всего происходящего Андрей Малахов в письме обратился к лидеру Украины Владимиру Зеленскому и попросил его защитить украинских журналистов после отмены телемоста. Он указал, что, инициатива проведения телемоста вызвала агрессивную реакцию общественности, а украинские журналисты стали получать угрозы в адрес своих семей.

В целом, телемост между политиками Украины и России пока невозможен — признал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов

«Я не думаю, что есть какая-то необходимость о чем-то разговаривать с украинскими политиками. В этом как раз смысл того, что мы сегодня видели — люди хотят разговаривать», — сказал эксперт.

По его мнению, украинские политики «сделали все, чтобы общее пространство было разорвано».