Четверку не трогать: США отвергли план Зеленского по Донбассу

В Париже стартовала встреча в рамках «нормандского формата» с участием Украины, Германии, Франции и России на уровне советников глав государств. Это первые подобные переговоры после вступления в полномочия президента Украины Владимира Зеленского.

Незадолго до встречи Зеленский провел свой первый разговор с президентом России Владимиром Путиным . Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , беседа руководителей двух стран получилась «ознакомительной».

Сам же украинский лидер ходом беседы остался доволен.

«Корона с головы не спадет», — так он описал свои ощущения.

При этом незадолго до переговоров с Путиным Зеленский заявил о необходимости расширения «нормандского формата». По мысли президента Украины, к нему должны быть привлечены также США и Великобритания в лице президента Дональда Трампа и премьера Терезы Мэй. Переговоры с руководством этих стран Зеленский хочет провести в Белоруссии , учитывая, что именно Минск является площадкой для встреч контактной группы по Украине.

Путин уже отреагировал на предложение украинского коллеги, отметив, что в Москве «никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения „нормандского формата“.

При этом Путин также подчеркнул, что необходимо выяснить отношение к такому формату переговоров остальных потенциальных участников. „Я не знаю, как реагируют [на это приглашение] другие участники предложенного формата, — сказал он, напомнив, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вообще скоро покинет свой пост. — Она в каком качестве приглашается на эту встречу? Она вообще согласна или нет? Непонятно“.

В то же время российский лидер отметил, что — „это очевидная вещь“ — саммит должен быть хорошо подготовлен и что подискутировать о нем можно будет после выборов в Верховную раду , которые пройдут 21 июля, и окончательного формирования украинского правительства

Приглашение Мэй, которая вскоре покинет свой пост, дает понять, что инициатива Зеленского не выглядит проработанной. Неясно и то, возможен ли в ближайшем будущем визит в Белоруссию Трампа, учитывая сложность американо-белорусских отношений.

По мнению директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, ответ Путина свидетельствует о „дипломатическом отказе“ президенту Украину. Российский президент дал ответ именно в таком виде, чтобы не обижать западных партнеров, считает эксперт.

По словам Бондаренко, включение США и Великобритании не в интересах России, так как оно бы свидетельствовало, что Москва на официальном уровне „признает роль Вашингтона“ в решении украинской проблемы. В настоящее время, уверен собеседник „Газеты.Ru“, не „стоит изобретать велосипед“, нужно продолжать работу в существующем „нормандском формате“.

Предложение Зеленского „носит немного пропагандистский характер“, учитывая его обещания решить проблему Донбасса, полагает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин : „Избиратели ждут от него каких-то инициатив привлечения США и Великобритании“.

Эксперт отмечает: „Практика показывает, что чем больше государств участвуют в проблеме, тем сложнее выйти на что-то позитивное“. Топорнин уверен, что заявления Зеленского несут предвыборный характер.

При президентстве Петра Порошенко в Москве отрицательно относились к возможности участия в „нормандском формате“ Вашингтона. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров говорил в сентябре 2018, что США — единственное государство, которое может повлиять на Украину. В то же время Лавров называл американское участие в политике Киева попыткой создать „новый долгосрочный опасный раздражитель у границ Российской Федерации“.

Киев называл США и Великобританию гарантами украинского суверенитета, так как две эти страны были подписантами Будапештского меморандума в 1994 году. Этот документ гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на вывоз с ее территории ядерного оружия, размещенного во времена СССР. Надо, однако, подчеркнуть, что ни Украина, ни Россия этот меморандум так и не ратифицировали.

Сегодня администрация Белого дома занята другими проблемами и испытывает меньший интерес к украинскому вопросу.

Предложение Зеленского не вызвало энтузиазма в Вашингтоне. Как заявил журналистам в пятницу, 12 июля, представитель Госдепа США , в Вашингтоне выступают против изменения форматов переговоров по Украине.

Как отмечает Топорнин, подобной реакции следовало ожидать, так как в отличие от Обамы и Байдена, который „дневал и ночевал“ на Украине, Трамп предпочитает наблюдать за ситуацией „со стороны“. К тому же, считает эксперт, в США еще „мало определенности с президентом Зеленским, у которого пока нет четкой выверенной стратегии“ во внешней политике.

Большинство наблюдателей считают, что говорить о каком-то изменении „нормандского формата“ можно будет только после выборов и назначения нового правительства Украины.