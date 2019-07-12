По стопам Габунии: украинский журналист обматерил Путина

Украинский телеведущий Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в фейсбуке видеозапись оскорбительного содержания в адрес президента России Владимира Путина . В подписи к ролику, записанному, вероятно, в телестудии, говорится, что это «неофициальная версия анонса телемоста» между украинским телеканалом и грузинским «Рустави 2».

Телеведущий украинского «Канала 24» Артем Овдиенко выложил в фейсбуке видео, на котором он в течение минуты оскорбляет президента России Владимира Путина на русском языке, используя нецензурную брань.

Видео, судя по всему, записано в студии, однако на нем нет логотипа канала. К подписи к ролику Овдиенко написал, что это «неофициальная версия анонса телемоста» между украинским телеканалом и грузинским «Рустави 2».

Также журналист дописал: «18+: как выбить у руководства отпуск за свой счет», сделав, таким образом, отсылку к выступлению грузинского коллеги Георгия Габунии , которого за аналогичную выходку, правда, в прямом эфире телеканала отстранили от работы на два месяца.

Свое обращение телеведущий начал с оскорбления Владимира Путина. Журналист, не стесняясь, сразу перешел на «ты» по отношению к Путину.

«Поясни мне одно: чего ты к нам лезешь?» — спросил Овдиенко.

При этом украинский журналист не только оскорблял главу российского государства , но и перечислял недавние ЧП, произошедшие на территории страны. В частности, Овдиенко вспомнил наводнение в Иркутской области и трагедию с подлодкой, в которой погибли 14 российских моряков.

В заключение он анонсировал проведение телемоста между «Каналом 24» и «Рустави 2», утверждая, что им «необходимо посовещаться». По словам журналиста, телемост якобы пройдет «в эту пятницу» в 19.00 по киевскому времени (совпадает с мск).

Однако, по данным сайта tv. i.ua, на 12 июля в сетке вещания телеканала ничего подобного не запланировано. Так, в это время в эфир должна выйти программа «Проновини», а вслед за ней — в 19.30 — будет показано еженедельное ток-шоу «Политанатомия», главными темами которой станет недавний телефонный разговор главы России Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского и отмененный телемост между украинским каналом NewsOne и «Россией 1».

Как отметил Овдиенко, трансляция, которая продлится два часа, будет вестись как в эфире, так и в социальных сетях.

Некоторые из пользователей пристыдили украинского журналиста. «Зачем так позорить страну, канал, свой народ? Ведь не от большого ума такие заявления делают», — написал пользователь фейсбука под ником Alex Slet.

«Опоздал, грузин забрал все лавры, надо было на мове, можно было поржать!» — с иронией отметила Ирина Елфимова.

Очевидно, что Овдиенко позаимствовал идею подобного «анонса» у своего грузинского коллеги Георгия Габунии, который вечером 7 июля в прямом эфире своей авторской передачи «P. S.» (телеканал «Рустави 2») более минуты нецензурно выражался, обращаясь к российскому президенту Владимиру Путину.

Обращение журналиста вызвало шквал резкой критики как со стороны грузинских властей, так и со стороны жителей Тбилиси. Недовольные граждане Грузии вышли к офису телекомпании и начали закидывать здание вениками, яйцами и бутылками. Протесты продлились несколько дней. Митингующие требовали увольнения Габунии и отстранения Ники Гварамии от должности гендиректора грузинского телеканала.

Однако Гварамия и не думал увольнять телеведущего. «Что бы ни сказал Габуния это абсолютно в рамках закона и конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала», — приводит его слова сайт «Громадське ТВ».

Гендиректор добавил, что журналиста на два месяца отстранили от подготовки его авторских программ, так как руководство грузинского СМИ считает его поступок неприемлемым. Ранее он также отмечал, что авторский формат не оправдывает использование «столь тошнотворной брани» в эфире канала.

В то же время скандальную речь Габунии раскритиковали и власти страны. Так, по мнению главы республики Саломе Зурабишвили, выходка телеведущего либо способствуют «началу новой войны, либо это реванш нескончаемому перевороту». Она также обратила внимание, что оскорбления в эфире отличаются от того, что можно считать патриотизмом, а «защита интересов страны агрессией, дестабилизацией и беспорядками не происходит».

Российские депутаты были крайне возмущены произошедшим и предложили привлечь к уголовной ответственности грузинского журналиста, а также ввести санкции в отношении Грузии.

Однако Владимир Путин отметил, что возбуждение уголовного дела сделает «много чести» оскорбившему его телеведущему. Кроме того, он предложил «из уважения» к жителям республики не вводить экономические ограничения.

«Что касается различного рода санкций в oтношении Грузии, я бы не стал этого делать именнo из уважения к грузинскому народу», — сказал Путин, добавив, что в этом случае многие граждане страны пострадают всего лишь из-за одного человека.

«Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изoбражая из себя нечто, о нем раньше никтo не знал, а сейчас все гoворят, ну в этом смысле добился своего. Ну oтстранили его на два месяца, он поехал на oтдых, потом придет, продолжит работу. Нo есть люди, которые в Грузии прoтестуют против этого», — обратил внимание глава государства.