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Люстрация может обернуться против Зеленского 

Газета.Ru 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Представитель президента Украины в кабмине Андрей Герус заявил, что, в случае расширения действия закона о люстрации на чиновников высшего ранга, которые руководили страной с 2014 по 2019 годы, он может коснуться и команды Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Обозреватель".
По словам чиновника, до принятия закона украинской Радой говорить об этом преждевременно.
"Как будет принят закон, так он и будет работать", — сказал Герус.
Он добавил, что не все чиновники попадают под люстрацию, но не уточнил детали, так как не является специалистом в этих вопросах.
Ранее сообщалось, что страны G7 пошли против Зеленского.
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В мире , Владимир Зеленский , Андрей Герус , Верховная Рада
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