Люстрация может обернуться против Зеленского

Представитель президента Украины в кабмине Андрей Герус заявил, что, в случае расширения действия закона о люстрации на чиновников высшего ранга, которые руководили страной с 2014 по 2019 годы, он может коснуться и команды Владимира Зеленского . Об этом сообщает "Обозреватель".

По словам чиновника, до принятия закона украинской Радой говорить об этом преждевременно.

"Как будет принят закон, так он и будет работать", — сказал Герус.

Он добавил, что не все чиновники попадают под люстрацию, но не уточнил детали, так как не является специалистом в этих вопросах.

Ранее сообщалось, что страны G7 пошли против Зеленского.