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Турецкий кондитер отправил пирог для Путина 

News.ru + ещё 14 20 минут назад
Фото: © РИА Новости / Фото предоставлено Хасаном Аджаром специально для РИА Новости
Кондитер Хасан Аджар отправил испечённый им традиционный турецкий пирог (бёрек) президенту РФ Владимиру Путину в связи с началом поставки в Турцию элементов российских зенитно-ракетных комплексов С-400. С этим коронным блюдом Аджар в 2012 году попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой бёрек (2023 м).
Я отправил свой пирог российскому президенту Путину в Кремль. Все посетители ресторана, узнав, что это наш ответ на начало поставок ЗРК С-400, с одобрением оценили и поставку, и мой пирог, — сообщил РИА Новости Аджар.
Кондитер выразил уверенность, что его посылка дойдёт до адресата, и пожелал российскому лидеру приятного аппетита.
Как писал News.ru, Министерство обороны Турции подтвердило, что четвёртый российский самолёт с деталями для ЗРК С-400 приземлился на авиабазу Мюртед. 12 июля в республику прибыли первые три судна с деталями систем ПВО. Как сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар, в то время как C-400 транспортируются в страну, российские специалисты обучают турецких военных. Вскоре им самим предстоит использовать привезённые системы.
Контракт на поставку четырёх С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. В дальнейшем сделка предполагает совместное производство ЗРС и передачу турецкой стороне некоторых технологий.
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Комментарии7
В мире , Хулуси Акар , Владимир Путин , РИА Новости , Турция
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