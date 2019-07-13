Объявлен новый глава КНДР

Председатель Трудовой партии Кореи КНДР Ким Чен Ын внес поправки в конституцию страны. Статус занимаемого им поста официально изменился на главу государства.

Так, в конституции появилась строчка, согласно которой Ким Чен Ын обязуется «представлять страну». Ранее за это отвечал Чхве Рен Хэ — председатель президиума Верховного народного собрания.

Как полагает Bloomberg, изменение статуса говорит о намерении Ким Чен Ына изменить репутации страны и добиться отмены санкций.