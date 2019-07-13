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Объявлен новый глава КНДР 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Pyeongyang Press CorpsPool via Globallookpress
Поправки в конституцию страны расширили полномочия Ким Чен Ына.
Председатель Трудовой партии Кореи КНДР Ким Чен Ын внес поправки в конституцию страны. Статус занимаемого им поста официально изменился на главу государства.
Так, в конституции появилась строчка, согласно которой Ким Чен Ын обязуется «представлять страну». Ранее за это отвечал Чхве Рен Хэ — председатель президиума Верховного народного собрания.
Как полагает Bloomberg, изменение статуса говорит о намерении Ким Чен Ына изменить репутации страны и добиться отмены санкций.
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В мире , Чен Ким , Bloomberg , КНДР , Южная Корея
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