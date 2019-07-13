Представитель немецкого МИДа Кристофер Бургер прокомментировал первый телефонный разговор, который прошел между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Германия приветствует телефонный разговор и тот факт, что стороны говорили о продолжении переговоров в "нормандском формате".
"Мы ясно заявляли, что поддерживаем прямые переговоры по урегулированию конфликта на Украине", — заявил Бургер.
Он добавил, что для нового шага в минском процессе нужно проведения прямых переговоров между сторонами, которые подписали соглашение. По данным РИА "Новости", Бургер отметил, что Берлину никто не говорил о расширении формата переговоров.
Ранее Зеленский прокомментировал разговор с российским лидером Владимиром Путиным высказыванием "корона с головы не спадет".