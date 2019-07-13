В Германии отреагировали на первый разговор Путина и Зеленского

По его словам, Германия приветствует телефонный разговор и тот факт, что стороны говорили о продолжении переговоров в "нормандском формате".

"Мы ясно заявляли, что поддерживаем прямые переговоры по урегулированию конфликта на Украине", — заявил Бургер.

Он добавил, что для нового шага в минском процессе нужно проведения прямых переговоров между сторонами, которые подписали соглашение. По данным РИА "Новости", Бургер отметил, что Берлину никто не говорил о расширении формата переговоров.

Ранее Зеленский прокомментировал разговор с российским лидером Владимиром Путиным высказыванием "корона с головы не спадет".