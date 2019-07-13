Трамп намерен уволить главу нацразведки

Причина, которая объясняет решение американского лидера, по словам одного из собеседников издания, заключается в ненужности такой бюрократической структуры, как офис главы нацразведки. Другой источник отметил, что Коутс многократно разочаровывал Трампа публичными высказываниями. Отмечается, что отставка главы нацразведки США произойдет «скорее раньше, чем позже».

Американского лидера не устраивает позиция Коутса по вопросу ядерного разоружения Северной Кореи. Трамп пришел в ярость после выступления политика в сенате: тогда глава нацразведки заявил, что Пхеньян не исполняет условия заключенных с США договоренностей.

Кристофера Рэя. После этого американский лидер раскритиковал Коутса, а также выступивших перед сенаторами директора ЦРУ Джину Хаспел и главу ФБР

Северную Корею ранее неоднократно подозревали в несоблюдении соглашения о ликвидации ядерного оружия. В декабре 2018-го сообщалось, что Северная Корея укрепила основную ракетную базу дальнего действия, расположенную в горной местности страны, несмотря на обязательства по денуклеаризации полуострова. В ноябре стало известно, что на северокорейской территории обнаружено 13 тайных ракетных баз.