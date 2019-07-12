Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой: «корона с головы не спадет». Видеозапись, на которой Зеленский рассказывает гражданам о переговорах с Путиным, опубликовала телеведущая Ольга Скабеева в своем телеграм-канале.
Зеленский заявил, что не видит ничего плохого в разговоре с российским президентом, главной темой которого был обмен пленными.
«Готовы вернуть их. Отдайте нам всех наших», — сказал украинский президент.
Накануне Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые поговорили по телефону. Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, стороны обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины и возвращение лиц, удерживаемых с обеих сторон, а также продолжение контактов в нормандском формате.