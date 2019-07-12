«Корона не спадет»: Зеленский — о разговоре с Путиным

Зеленский заявил, что не видит ничего плохого в разговоре с российским президентом, главной темой которого был обмен пленными.

«Готовы вернуть их. Отдайте нам всех наших», — сказал украинский президент.