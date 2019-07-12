«В Ростов, вести Смехопанораму!» Министр разнес Зеленского

Омелян отметил, что ему льстит внимание президента, который упоминает «его скромную персону» в каждом ролике на внутриполитическую тематику.

«Хорошо, что надлежащее воспитание, высшее образование и опыт работы не дают шанса на рождение у меня мании величия», — сыронизировал министр.

Он указал, что позиция президента «все плохо и все не так» не нова, и поинтересовался, пытался ли Зеленский «сам что-то сделать».

«Или тупо нет полномочий, знаний, умений, видение, команды, желания, времени?» — написал Омелян.

По словам министра, Зеленский может протянуть месяц-другой «на хайпе», а потом граждане страны заглянут в холодильник и поинтересуются, будут ли их кормить чем-то, кроме «Сватов» и «Квартала 95».

«И поедете вы в Ростов, вести смехопанораму на региональном телевидении», — пообещал Омелян.

Министр высказал уверенность, что быть президентом тяжело, и пообещал Зеленскому, что никто его не поблагодарит даже за грандиозные свершения.

«Правда, иллюзий относительно вероятности таких свершений в вашем исполнении у меня уже не осталось», — подытожил он.

Свой пост Омелян сопроводил картинкой с фотографией памятника Ленину, на постаменте которого хулиганами выведена нецензурная надпись: «Вова, [для чего] ты туда залез?».

11 июля Владимир Зеленский обвинил высших должностных лиц Украины в бездействии и предложил люстрировать всех высокопоставленных лиц страны, занявших свои должности после госпереворота 2014 года.