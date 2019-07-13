«Эффект Меган Маркл» принёс королевской семье миллионы

Герцогиня Сассекская Меган Маркл принесла королевской семье более 700 млн фунтов стерлингов ($880 млн). Интерес к истории любви бывшей американской актрисы и британского принца Гарри существенно повлиял на рост продаж памятных сувениров с символикой британской монархии по всему миру.

По словам директора Коллекционного королевского фонда Тима Нокса, на спрос повлиял так называемый эффект Меган Маркл — замужество герцогини Сассекской и последующее рождение сына Арчи, сообщает портал Express.

Ранее News.ru писал о том, что после скандала, разгоревшегося на теннисном турнире Уимблдон, герцогиня Сассекская Меган Маркл получила новое прозвище. Жители Великобритании прозвали супругу принца Гарри «Принцесса приватность» из-за запрета фотографировать её на 12-тысячном стадионе, так как она посетила мероприятие в качестве частного, а не официального лица.