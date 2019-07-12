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Виноделы Кахети требуют выдать им гендиректора «Рустави 2» 

Вести.Ru + ещё 21 1 час назад
Фото: Youtube / Givi Mdivnishvili
Виноделы Кахети провели митинг у здания телекомпании "Рустави 2". Они требовали отправить в отставку генерального директора Ники Гварамия за его высказывания о том, что он собирается мочиться в вино, отправляемое в Россию. Жители региона, славящегося своим виноделием, требуют извинений, так как слова Гварамии оскорбили грузинское вино.
Люди, осадившие офис телекомпании, были не прочь забрать Нику Гварамия в Телави для того, чтобы он опрыскивал ядом своего языка виноградники. Так гласил один из плакатов, принесенных на митинг.
Ранее протестующие перекрыли трассу Гомбори — Телави, напоминает РИА Новости. Они протестовали против агрессивных высказываний гендиректора телеканала, однако тот в ответ заявил на странице Facebook, что будет мочиться в вино тех, кто поддерживает "продающий интересы страны режим".
Волну народных протестов вызвала также выходка ведущего Георгия Габунии в эфире "Рустави 2". Он употребил нецензурную брань в адрес российского президента Владимира Путина. Этот поступок осудили первые лица Грузии и "Хартия журналистской этики".
Кроме того, на дом Габунии неизвестные повесили табличку оскорбительного содержания. Жители дома рассказали, что народ так устал от выходок журналиста, что тому ради безопасности пришлось нанять себе охрану.
Ранее Владимир Путин отказался вводить санкции против Грузии из уважения к ее народу.
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Комментарии2
В мире , Георгий Габуния , Владимир Путин , РИА Новости
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