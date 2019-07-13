Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский едет на границу с Крымом 

РИА Новости Крым + ещё 1 2 часа назад
Президент Украины Владимир Зеленский 13 июля прибудет с рабочей поездкой в Херсонскую область. В рамках визита глава соседнего государства планирует посетить пункт пропуска "Чонгар" на границе с Крымом.
"Владимир Зеленский осмотрит инфраструктуру и условия пересечения на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар", а также проведет совещание по вопросам реализации проектов обустройства пунктов "Чонгар" и "Колончак", — говорится в сообщении на сайте украинского президента.
Также в рамках поездки Зеленский представит новоназначенных главу Херсонской облгосадминистрации и так называемого "постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым".
РИА Новости Крым: последние новости
"Не спадет корона": Зеленский рассказал о разговоре с Путиным В Администрации президента Украины проходят обыски - СМИ "Опустился до плинтуса": Собчак ответила оскорбившему Путина журналисту
В мире , Видео , Конфликты , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция вновь вторглась в Ирак17
«Будет крах украинского государства»: в Крыму предостерегли Киев95
В Анкару привезли новую партию С-4001
«Первый и последний раз вы меня видите»41
«В адрес Турции приходили угрозы»44
Видео
00:20
В Анкару привезли новую партию С-400
Армия Ближний Восток
01:23
Турция вновь вторглась в Ирак
Армия Ближний Восток
01:12
Зеленский едет к Крыму
В мире Конфликты
00:27
Здание украинского канала обстреляли из гранатомета
Происшествия Украина
01:19
«Будет крах украинского государства»: в Крыму предостерегли Киев
Армия Войска
00:29
Россиянки станцевали тверк и заинтересовали полицию
Происшествия
00:28
Разворот на Москву? Куда поведет Литву новый президент
В мире Прибалтика
00:51
Звонок другу? О чем договорятся Путин и Зеленский
Политика Статьи
01:35
Лобода закатила скандал в Петербурге
Шоу-бизнес
00:50
Женщина сняла трусы в метро, чтобы ей уступили место
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение