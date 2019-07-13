Зеленский едет к Крыму

Зеленский едет на границу с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июля прибудет с рабочей поездкой в Херсонскую область. В рамках визита глава соседнего государства планирует посетить пункт пропуска "Чонгар" на границе с Крымом

"Владимир Зеленский осмотрит инфраструктуру и условия пересечения на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар", а также проведет совещание по вопросам реализации проектов обустройства пунктов "Чонгар" и "Колончак", — говорится в сообщении на сайте украинского президента.

Также в рамках поездки Зеленский представит новоназначенных главу Херсонской облгосадминистрации и так называемого "постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым".