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Молдавия захотела реформ от Саакашвили 

Рамблер + ещё 10 10 минут назад
Премьер-министр Молдавии Майя Санду намерена привлечь грузинско-украинского политика Михаила Саакашвили к консультациям по проведению реформ в стране. Об этом сообщает «Лента.ру».
В интервью изданию Сotidianul молдавский премьер рассказала, что уже ведет переговоры с командой Саакашвили. Она считает, что экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной администрации сможет дать квалифицированные советы по реформированию молдавской системы юстиции и прокуратуры.
Санду заметила, что консультации команды Саакашвили Молдавии не по карману, и план возможно осуществить лишь при поступлении финансирования из-за рубежа.
Саакашвили ранее выразил поддержку правительству Санду и заявил, что готов помогать и делиться опытом.
В 2013 году экс-президент Грузии Михаил Саакашвили покинул страну после возбуждения против него нескольких уголовных дел. В 2015 году он получил украинское гражданство, после чего стал главой администрации Одесской области. В 2016 году Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, уволил его с должности, обвинив в ухудшении экономической ситуации в регионе, а в 2017 году лишил Саакашвили гражданства. В 2019 году Владимир Зеленский, став президентом, вернул экс-губернатору Одесской области украинское гражданство.
Комментарии87
В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Генпрокуратура РФ , Грузия , Молдова
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