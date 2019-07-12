Молдавия захотела реформ от Саакашвили

В интервью изданию Сotidianul молдавский премьер рассказала, что уже ведет переговоры с командой Саакашвили. Она считает, что экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной администрации сможет дать квалифицированные советы по реформированию молдавской системы юстиции и прокуратуры

Санду заметила, что консультации команды Саакашвили Молдавии не по карману, и план возможно осуществить лишь при поступлении финансирования из-за рубежа.

Саакашвили ранее выразил поддержку правительству Санду и заявил, что готов помогать и делиться опытом.