Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заключил пари с мэром Днепра (бывший Днепропетровск) Борисом Филатовым из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта Нового моста через реку Днепр.
Ремонт Центрального (Нового) моста в Днепре стартовал 9 марта 2017 года. По изначальному плану он должен был продлиться до декабря 2017 года, однако его ремонтируют по сей день.
"Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста, в противном случае он уйдет в отставку", — сказал Зеленский во время рабочей поездки в Днепр, видео опубликовала пресс-служба главы государства в Telegram.
Филатов добавил, что они заключили пари.
Глава офиса президента Андрей Богдан отметил, что речь идет о качественном ремонте, а не просто о сдаче в эксплуатацию. "Президент сам на КамАЗе будет ехать через мост", — сказал Богдан.