Зеленский заключил пари с мэром Днепра из-за моста

Ремонт Центрального (Нового) моста в Днепре стартовал 9 марта 2017 года. По изначальному плану он должен был продлиться до декабря 2017 года, однако его ремонтируют по сей день.

"Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста, в противном случае он уйдет в отставку", — сказал Зеленский во время рабочей поездки в Днепр, видео опубликовала пресс-служба главы государства в Telegram.

Филатов добавил, что они заключили пари.