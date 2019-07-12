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Удар по России: США введут «настоящие» санкции 

Рамблер + ещё 7 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
США могут ввести санкции против госдолга России. Соответствующая поправка к проекту оборонного бюджета была принята Палатой представителей США. Об этом сообщает ТАСС.
В настоящее время нижняя палата Конгресса США рассматривает проект оборонного бюджета на 2020 год. Вчера ее члены одобрили поправку к нему, которая запрещает гражданам США новые сделки с суверенным долгом РФ.
«Нужен серьезный механизм, чтобы наказать и сдержать Россию», — уверен калифорнийский демократ Брэд Шерман, один из авторов поправки.
По его мнению, Россия должна быть наказана за вмешательство в президентские выборы 2016 года, а сдержать ее надо от вмешательства в будущие выборы. Шерман уверен, что предложенные им «настоящие, серьезные» санкции поспособствуют этому.
В случае принятия членами Палаты представителей оборонного бюджета в нынешнем виде, документу предстоит быть согласованным с Сенатом, а затем — подписанным президентом Дональдом Трампом.
Комментарии
В мире , США , Брэд Шерман , Дональд Трамп , Конгресс США
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