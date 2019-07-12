Генерал ВСУ «раскрыл» планы России по захвату Киева

По его мнению, об этом свидетельствуют совместные военные учения Москвы Минска в 2018 году, под предлогом которых на территорию Белоруссии была переброшена техника, средства противовоздушной обороны (ПВО) и многое другое.

Провели совместные учения, завели армию, технику, и технику не только ПВО, но и общевойсковую — с тем, чтобы по окончании оставить ее там, в складах, под своим контролем, — сказал генерал порталу «ПолитНавигатор».

При этом он выразил уверенность, что мнение белорусской стороны Москва спрашивать не будет и независимо от желания Минска выйдет к северной границе Украины, чтобы прорваться в Киев.

Ранее News.ru писал о том, что украинский генерал Игорь Романенко рассказал о планах России «начать войну уже в этом году». По его мнению, Москва всего за три-четыре недели сможет стянуть к границам Украины войска. Он был уверен, что Россия нападёт на Украину сразу же после второго тура выборов президента 21 апреля, так как ситуация в стране ещё будет нестабильна после возможной смены власти.