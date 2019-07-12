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США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
США не отступят от вопроса подсчета американских граждан, проживающих в стране, и отделения их от иностранцев, у которых нет права голосовать на выборах, это необходимо для проведения здравой политики, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы не отступим от вопроса гражданства", — сказал Трамп, выступая на пресс-конференции. По его словам, властям необходимо четко знать численность граждан и иностранцев, проживающих в США.
Трамп отметил, что это "крайне необходимо для выстраивания здравой политики".
Ранее на прошлой неделе верховный суд США заблокировал вопрос добавления графы "гражданство" в перепись населения, на котором настаивает президент Дональд Трамп. Верховный Суд посчитал, что администрация представила недостаточно оснований в пользу добавления новой графы.
Вопрос возможного включения вопроса о гражданстве в общенациональную перепись населения вызвал широкое обсуждение. По мнению критиков, включение графы "гражданство" в перепись населения приведет к тому, что миллионы людей окажутся не подсчитанными, поскольку будут опасаться признаться в отсутствии у них гражданства США.
От подсчетов населения в каждом штате зависит распределение мест в палате представителей США. Кроме того, численность населения влияет на распределение федерального финансирования различных программ.
Вопрос переписи населения в США находится в ведении министерства торговли. При этом сами эксперты из Бюро переписи населения отмечают, что добавление вопроса о гражданстве негативно повлияет на результаты переписи.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , США
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