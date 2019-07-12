Германия выделила €760 тысяч пострадавшим в конфликте в Донбассе

Правительство Германии выделило €760 тыс. пострадавшим в ходе вооружённого конфликта на юго-востоке Украины . Об этом сообщает посольство ФРГ в Киеве.

«Федеральное правительство Германии предоставляет Мальтийской службе помощи дополнительные €760000 для продолжения проекта… гуманитарных мер помощи, направленной перемещённым лицам и пострадавшим от конфликта на Украине», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипмиссии.

Уточняется, что Мальтийская служба с 2018 года помогает пострадавшим жителям Донбасса в рамках проекта «Вклад в психосоциальную стабилизацию пострадавших в конфликте на Украине».

В посольстве объявили о планах службы открыть новые центры психосоциальной адаптации вдоль линии разграничения в Донбассе.