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Германия выделила €760 тысяч пострадавшим в конфликте в Донбассе 

RT на русском + ещё 1 36 минут назад
Фото: ТАСС
Правительство Германии выделило €760 тыс. пострадавшим в ходе вооружённого конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сообщает посольство ФРГ в Киеве.
«Федеральное правительство Германии предоставляет Мальтийской службе помощи дополнительные €760000 для продолжения проекта… гуманитарных мер помощи, направленной перемещённым лицам и пострадавшим от конфликта на Украине», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипмиссии.
Уточняется, что Мальтийская служба с 2018 года помогает пострадавшим жителям Донбасса в рамках проекта «Вклад в психосоциальную стабилизацию пострадавших в конфликте на Украине».
В посольстве объявили о планах службы открыть новые центры психосоциальной адаптации вдоль линии разграничения в Донбассе.
В марте сообщалось, что в 2019 году ФРГ выделит дополнительно €1,8 млн на гуманитарную помощь Международного комитета Красного Креста (МККК) жителям Донбасса.
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