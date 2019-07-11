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Байден пристыдил Трампа за высказывания на встрече с Путиным 

Газета.Ru + ещё 2 51 минуту назад
Фото: Reuters
Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который примет участие в президентской гонке в 2020 году, назвал позорным высказывания американского лидера Дональда Трампа в ходе его встречи в Хельсинках в 2018 году с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в Хельсинках Трамп при разговоре с Путиным выражал точку зрения, которая отличалась от американских интересов.
"Я считаю, что это было одно из самых постыдных выступлений президента США в современной истории", — отметил Байден.
Он добавил, что такой же подход Трамп продемонстрировал и во время встречи с Путиным на саммите G20 в Осаке.
Байден обвинили главу Соединенных Штатов в том, что тот пошутил над "реальным и опасным нападением России на избирательные институты" страны.
Ранее Байден пообещал продлить СНВ-3 на посту президента США.
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В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Владимир Путин
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