Байден пристыдил Трампа за высказывания на встрече с Путиным

По его словам, в Хельсинках Трамп при разговоре с Путиным выражал точку зрения, которая отличалась от американских интересов.

"Я считаю, что это было одно из самых постыдных выступлений президента США в современной истории", — отметил Байден.

Он добавил, что такой же подход Трамп продемонстрировал и во время встречи с Путиным на саммите G20 в Осаке.

Байден обвинили главу Соединенных Штатов в том, что тот пошутил над "реальным и опасным нападением России на избирательные институты" страны.

Ранее Байден пообещал продлить СНВ-3 на посту президента США.