Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который примет участие в президентской гонке в 2020 году, назвал позорным высказывания американского лидера Дональда Трампа в ходе его встречи в Хельсинках в 2018 году с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в Хельсинках Трамп при разговоре с Путиным выражал точку зрения, которая отличалась от американских интересов.
"Я считаю, что это было одно из самых постыдных выступлений президента США в современной истории", — отметил Байден.
Он добавил, что такой же подход Трамп продемонстрировал и во время встречи с Путиным на саммите G20 в Осаке.
Байден обвинили главу Соединенных Штатов в том, что тот пошутил над "реальным и опасным нападением России на избирательные институты" страны.
Ранее Байден пообещал продлить СНВ-3 на посту президента США.