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Расшифрованы слова Меркель во время приступа дрожи 

Рамблер 38 минут назад
Стало известно, какие слова шептала себе канцлер Германии Ангела Меркель во время очередного приступа дрожи, произошедшего накануне.
Как пишет РИА «Новости», специалист по чтению по губам Джудит Хартер уверена, что Меркель шептала себе: «Я справлюсь» (Ich schaffe das).
10 июля у Ангелы Меркель случился приступ сильной дрожи во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Этот приступ стал третьим за последние три недели.
В четверг, 11 июля, на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен она слушала гимны сидя. СМИ сообщали, что Меркель сама попросила изменить протокол, чтобы избежать нового приступа.
В мире , Ангела Меркель , РИА Новости
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