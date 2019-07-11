Суд ЕС отменил санкции против Януковича и его команды

Суд Евросоюза принял решение отменить санкции против бывшего украинского лидера Виктора Януковича и его команды. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечается, речь идет об ограничениях, которые были наложены на Януковича и его окружение в период с 2016 по 2018 год.

Янукович был украинским лидером с 2010 по 2014 год. После смены власти в стране он покинул родину.