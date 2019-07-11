Меркель нашла способ побороть одолевающие ее приступы

Приступы дрожи довели канцлера Германии Ангелу Меркель до того, что на встрече с премьер-министром Дании она была вынуждена слушать гимны обеих стран сидя на стуле, сообщает Welt. Датский политик Метте Фредриксен выразил солидарность и тоже не встал со стула.

Накануне Меркель вновь почувствовала недомогание в виде продолжительной дрожи в Берлине во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Однако в этот раз приступ продлился около минуты и, по наблюдениям СМИ, был менее сильным, чем в предыдущие разы.

27 июня Ангела Меркель испытала сильную дрожь на встрече с президентом Германии Вальтером Штайнмайером. При этом канцлер отказалась от предложенного стакана воды. За десять дней до этого похожий случай произошёл с Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским

По данным Spiegel, эксперты связали дрожь канцлера с тем, что на приёмах ей приходилось долго стоять. Поэтому протокол очередного мероприятия был изменён специально по желанию Меркель.