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Меркель нашла способ побороть одолевающие ее приступы 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Приступы дрожи довели канцлера Германии Ангелу Меркель до того, что на встрече с премьер-министром Дании она была вынуждена слушать гимны обеих стран сидя на стуле, сообщает Welt. Датский политик Метте Фредриксен выразил солидарность и тоже не встал со стула.
Накануне Меркель вновь почувствовала недомогание в виде продолжительной дрожи в Берлине во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Однако в этот раз приступ продлился около минуты и, по наблюдениям СМИ, был менее сильным, чем в предыдущие разы.
27 июня Ангела Меркель испытала сильную дрожь на встрече с президентом Германии Вальтером Штайнмайером. При этом канцлер отказалась от предложенного стакана воды. За десять дней до этого похожий случай произошёл с Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По данным Spiegel, эксперты связали дрожь канцлера с тем, что на приёмах ей приходилось долго стоять. Поэтому протокол очередного мероприятия был изменён специально по желанию Меркель.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, комментируя приступы Меркель, обрушился с критикой на германских коллег, которые, по его словам, уже после первого недомогания канцлера ФРГ Ангелы Меркель на публике «должны были настоять на всестороннем обследовании» политика.
Комментарии4
В мире , Геннадий Онищенко , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Германия , Дания
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