Зеленский потребовал люстрации Порошенко 

Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить действие закона «Об очищении власти» (люстрации), распространив его на бывшего главу государства Петра Порошенко и его правительство. Резонансное заявление украинский лидер разместил на своей странице в Facebook.
Зеленский отметил, что закон должен охватывать высшее руководство страны, занимавшее высокопоставленные должности с 2014 года. В их число должны попасть президент Украины, народные депутаты, председатель Верховной рады, члены правительства, генеральный прокурора глава СБУ, главы Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, главы Государственной фискальной службы и таможни, секретарь СНБО и руководство оборонных предприятий.
Таким образом, под люстрацию попадает бывший президент Украины Пётр Порошенко, занимавший пост главы государства с июня 2014 года по май 2019-го.
«Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию, мы предлагаем ее усилить», — отметил в видеообращении Зеленский, подчеркнув, что закон «является общественной оценкой деятельности соответствующих лиц».
Закон «Об очищении власти» был принят и подписан Порошенко в 2014 году. Согласно документу, украинские политики, руководящие страной во время президентства Виктора Януковича, не имеют права занимать официальные посты во власти в течение 5-10 лет.