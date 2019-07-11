Зеленский потребовал люстрации Порошенко

Зеленский отметил, что закон должен охватывать высшее руководство страны, занимавшее высокопоставленные должности с 2014 года. В их число должны попасть президент Украины, народные депутаты, председатель Верховной рады , члены правительства, генеральный прокурора глава СБУ , главы Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, главы Государственной фискальной службы и таможни, секретарь СНБО и руководство оборонных предприятий.

Таким образом, под люстрацию попадает бывший президент Украины Пётр Порошенко, занимавший пост главы государства с июня 2014 года по май 2019-го.

«Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию, мы предлагаем ее усилить», — отметил в видеообращении Зеленский, подчеркнув, что закон «является общественной оценкой деятельности соответствующих лиц».