Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский выгнал с заседания, назвал конфликт с главой государства недоразумением и передумал обращаться в суд.
Зеленский в среду выгнал Годунка со встречи с местными властями и активом Киевской области в Борисполе, поскольку тот громко возмущался неэффективностью использования средств на работу больницы. Чиновник заявил в ответ, что намерен подать в суд на главу государства.
"Я хотел бы, чтобы все поняли, что я один из тех, кто призывал голосовать за нашего президента. То, что сегодня кто-то из его окружения подал неправдивую информацию и спровоцировал этот конфликт — это небольшое недоразумение, которое сегодня-завтра пройдет… Я не иду в СБУ, я планирую обратиться в спецслужбу с запросом о том, есть ли на меня какая-то компрометирующая информация. Я думаю, что президент разберется в этой досадной ситуации, в которую мы оба попали, и соответственно отреагирует и покажет, что никакой я не бандит", — сказал Годунок в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале издания "Главком".