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Латвия выразила России протест 

Рамблер + ещё 4 23 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Салют в Москве в честь 75-летия освобождения Риги советскими войсками — циничный, неприемлемый и недружественный шаг, считают в Министерстве иностранных дел Латвии.
Войска СССР освободили Ригу от немецких войск в сентябре-октябре 1944 года. На 13 октября в Москве запланирован праздничный салют в честь 75-летия этого события. Аналогичные салюты Министерство обороны России проводило в честь 75-летия освобождения Одессы (в апреле), Севастополя (в мае) и Минска (на прошлой неделе).
Сегодня на сайте латвийского МИДа было опубликовано сообщение о вызове временного поверенного делопроизводителя России Вадима Васильева. Ему было сказано, что Латвия осуждает салют в честь освобождения Риги.
«Приветствуя разгром нацизма, мы напоминаем, что для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло 45-ю годами позже, ибо ввод Красной Армии означал восстановление советской оккупации», — объяснили в министерстве.
По этой причине московский салют там назвали неприемлемым и недружественным шагом, а особенно циничным — то, что мероприятие пройдет в 80-ю годовщину заключения пакта Молотова — Риббентропа. Секретный протокол к нему предусматривал вхождение Латвии в сферу интересов СССР.
Комментарии11
В мире , Вадим Васильев , Министерство обороны , МИД , Латвия , Рига
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