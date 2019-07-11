Министр иностранных дел России Сергей Лавров — очень циничный человек, заявил каналу «Громадское» его украинский коллега Павел Климкин.
По его словам, Лавров хоть умен и опытен, но то ли стал очень циничным, то ли позволил себе стать.
«Это вопрос к нему, на самом деле», — считает Климкин.
Также он рассказал, что в течение последних лет встречался с Лавровым тет-а-тет лишь дважды. Оба раза обсуждались исключительно Крым, Донбасс и освобождение политических заключенных.
Относительно Донбасса министры говорили о вероятном формате миротворческой миссии, относительно Крыма — о доступе туда международных организаций, а также о том, каких успехов российские власти добились на полуострове.
В том же интервью Климкин упомянул, что готов обсуждать с Россией все что угодно, кроме федерализации и фрагментации Украины, о чем, уверен глава МИДа, Москва мечтает.