Лаврова обвинили в циничности

По его словам, Лавров хоть умен и опытен, но то ли стал очень циничным, то ли позволил себе стать.

«Это вопрос к нему, на самом деле», — считает Климкин.

Также он рассказал, что в течение последних лет встречался с Лавровым тет-а-тет лишь дважды. Оба раза обсуждались исключительно Крым, Донбасс и освобождение политических заключенных.

Относительно Донбасса министры говорили о вероятном формате миротворческой миссии, относительно Крыма — о доступе туда международных организаций, а также о том, каких успехов российские власти добились на полуострове.