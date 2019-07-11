Пока вы спали: Киев отводит войска и усиливает огонь

Ранены дети: глава ДНР о последних событиях в Донбассе

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведение сил в Станице Луганской нельзя считать хорошим началом урегулирования конфликта в Донбассе. Он рассказал «Известиям», что «в одном месте Киев отводит войска, а во всех других усиливает смертоносный огонь».

По словам Пушилина, украинские военные ведут активные обстрелы территорий ДНР по всей линии соприкосновения. Пострадали местные жители, в том числе дети, подчеркнул он.

Российская нефть подешевела после скандала с загрязнением

Российские компании недосчитались 50 миллионов долларов из-за скандала с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на аналитиков ценовых агентств Argus и Reuters.

Речь идет о продаже нефти в порту Усть-Луга. По информации Argus, исторически уровень хлорорганики нефти на Усть-Луге составлял 1–2 ppm, а теперь доходит до четырех ppm. По словам эксперта Reuters Глеба Городянкина, многие заводы в Средиземноморье не берут нефть с показателем выше 1,5 ppm. В итоге в мае скидка на формально чистую нефть в Усть-Луге к ценам в порту Приморск составила от 0,85 до трех долларов баррель (один-четыре процента). По мнению собеседников РБК, потери компаний могут вырасти.

На Tesla и Bugatti Veyron не распространили «налог на роскошь»

Счетная палата (СП) России обратила внимание, что несколько моделей дорогих авто не попали в список транспортных средств, облагающихся «налогом на роскошь» (налог с повышающим коэффициентом для машин стоимостью от трех миллионов рублей). Информация об этом опубликована на сайте СП.

Список дорогих автомобилей каждый год составляет Минпромторг . В последнем перечне не оказалось автомобилей Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport. Также в СП отметили, что для некоторых авто из списка повышающий коэффициент не применяется в первый год выпуска.

В результате регионы недополучают имущественные налоги, подчеркнули в ведомстве. В СП призвали упростить процедуру уплаты налога с дорогостоящих машин по повышенной ставке.

Украина будет сажать за непризнание Крыма

Верховную Раду внесли законопроект об уголовной ответственности за непризнание Крыма, ДНР и ЛНР украинскими территориями. Документ опубликован на сайте парламента.

Авторы документа предложили дополнить уже существующую статью УК, которая защищает территориальную целостность страны, еще одним преступлением — «умышленным непризнанием» принадлежности этих территорий Украине. Статья предполагает лишение свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества. Если нарушение закона повлекло гибель людей или тяжелые травмы, речь будет идти о 12 годах тюрьмы.

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