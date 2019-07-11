Пока вы спали: Киев отводит войска и усиливает огонь 

Ранены дети: глава ДНР о последних событиях в Донбассе
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведение сил в Станице Луганской нельзя считать хорошим началом урегулирования конфликта в Донбассе. Он рассказал «Известиям», что «в одном месте Киев отводит войска, а во всех других усиливает смертоносный огонь».
По словам Пушилина, украинские военные ведут активные обстрелы территорий ДНР по всей линии соприкосновения. Пострадали местные жители, в том числе дети, подчеркнул он.
Российская нефть подешевела после скандала с загрязнением
Российские компании недосчитались 50 миллионов долларов из-за скандала с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на аналитиков ценовых агентств Argus и Reuters.
Речь идет о продаже нефти в порту Усть-Луга. По информации Argus, исторически уровень хлорорганики нефти на Усть-Луге составлял 1–2 ppm, а теперь доходит до четырех ppm. По словам эксперта Reuters Глеба Городянкина, многие заводы в Средиземноморье не берут нефть с показателем выше 1,5 ppm. В итоге в мае скидка на формально чистую нефть в Усть-Луге к ценам в порту Приморск составила от 0,85 до трех долларов баррель (один-четыре процента). По мнению собеседников РБК, потери компаний могут вырасти.
На Tesla и Bugatti Veyron не распространили «налог на роскошь»
Счетная палата (СП) России обратила внимание, что несколько моделей дорогих авто не попали в список транспортных средств, облагающихся «налогом на роскошь» (налог с повышающим коэффициентом для машин стоимостью от трех миллионов рублей). Информация об этом опубликована на сайте СП.
Список дорогих автомобилей каждый год составляет Минпромторг. В последнем перечне не оказалось автомобилей Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport. Также в СП отметили, что для некоторых авто из списка повышающий коэффициент не применяется в первый год выпуска.
В результате регионы недополучают имущественные налоги, подчеркнули в ведомстве. В СП призвали упростить процедуру уплаты налога с дорогостоящих машин по повышенной ставке.
Украина будет сажать за непризнание Крыма
В Верховную Раду внесли законопроект об уголовной ответственности за непризнание Крыма, ДНР и ЛНР украинскими территориями. Документ опубликован на сайте парламента.
Авторы документа предложили дополнить уже существующую статью УК, которая защищает территориальную целостность страны, еще одним преступлением — «умышленным непризнанием» принадлежности этих территорий Украине. Статья предполагает лишение свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества. Если нарушение закона повлекло гибель людей или тяжелые травмы, речь будет идти о 12 годах тюрьмы.
В Госдуме назвали сроки внедрения электронных прав
Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что проект электронного водительского удостоверения будет реализован в России «в обозримом будущем». Об этом сообщает ТАСС.
По словам Москвичева, над проектом уже работают. Он подчеркнул, что электронные права будут удобнее бумажных. Зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков заявил, что на реализацию этой инициативы потребуется «не год, и не два», а около четырех-пяти лет.