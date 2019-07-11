Порошенко спасли от разъяренной толпы

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«Ганьба!»: охранники спасли Порошенко от разъяренной толпы 

Рамблер + ещё 3 38 минут назад
Охранникам пришлось вмещаться в общение бывшего президента Украины Петра Порошенко с жителями города Свалявы в Закарпатской области. На предвыборном митинге Порошенко обвинили в воровстве и хватали за пиджак. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале «Главред».
Согласно видеозаписи, из толпы доносились крики «Ганьба!», что по-украински означает «Позор!». Также слышались выкрики «Порошенко — позор!» и на русском языке и нецензурные высказывания в адрес бывшего президента.
«Обокрал армию, всех обокрал!» — прокричал один из участников акции.
Жители города Свалявы мешали Порошенко пройти дальше, пытались схватить его за пиджак. Охранники помогли политику покинуть площадь.
Ранее экс-президент Украины, по данным ТАСС, заявил, что "провокаторы", которые будут пытаться срывать его встречи с избирателями в рамках предвыборного тура, в ответ "получат по морде". Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля. По данным социологических исследований, "Европейская солидарность" Петра Порошенко может преодолеть проходной барьер в парламент.
Комментарии9
В мире , Видео , Петр Порошенко , Верховная Рада
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