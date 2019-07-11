Порошенко спасли от разъяренной толпы

«Ганьба!»: охранники спасли Порошенко от разъяренной толпы

Охранникам пришлось вмещаться в общение бывшего президента Украины Петра Порошенко с жителями города Свалявы в Закарпатской области. На предвыборном митинге Порошенко обвинили в воровстве и хватали за пиджак. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале «Главред».

Согласно видеозаписи, из толпы доносились крики «Ганьба!», что по-украински означает «Позор!». Также слышались выкрики «Порошенко — позор!» и на русском языке и нецензурные высказывания в адрес бывшего президента.

«Обокрал армию, всех обокрал!» — прокричал один из участников акции.

Жители города Свалявы мешали Порошенко пройти дальше, пытались схватить его за пиджак. Охранники помогли политику покинуть площадь.