Россия накажет Грузию без санкций

Владимир Путин не считает необходимым для вводить России новые санкции против Грузии . Теперь правительство не будет накладывать предложенные Госдумой ограничения — на денежные переводы, на поставки напитков и вин. Но отношение российского общества к Грузии все равно изменится — и последствия этого куда важнее как для двусторонних отношений, так и для нашего понимания самих себя.

Новых санкций на уровне государства против Грузии не будет — хотя реакция на выходку грузинского телеведущего в нашей стране была очень бурной. После того, как Госдума предложила правительству ввести санкции, Владимир Путин отреагировал на происходящее. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что антироссийские настроения «раздуваются людьми, которые не знают истории и в конечном итоге наносят вред Грузии»:

«Эти антироссийские настроения раздуваются в Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но игнорируют и в конечном итоге наносят непоправимый вред самой Грузии и грузинскому народу. А все остальное — это производные: и ругань, и брань — это все производные. Поэтому к этому относится нужно по-серьёзному, глубоко, а не реагировать на внешние проявления каких-то подонков.

Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу. Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят, ну в этом смысле добился своего. Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, потом придет, продолжит работу. Но есть люди, которые в Грузии протестуют против этого.

Вот ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией я бы не стал предпринимать ничего, что осложнило бы наши отношения».

Россия как государство не ставит себе целью ссорится с Грузией. Введенные ограничения авиаперелеты уже стали чувствительным ответом на неспособность грузинских политиков придерживаться норм приличия. Но на бытовом уровне реакция российского общества остается острой — это возмущение и гнев. Отсюда и призывы наказать обидчика. Когда вас оскорбляют, сложно делать вид, что ничего не происходит.

Огромное заблуждение грузинских противников Путина состоит в том, что они думают, что русские не должны воспринимать оскорбления в адрес президента своей страны как оскорбления народа и государства. Но люди именно так это и воспринимают — причем вне зависимости от отношения к Путину.

Началось ведь все с оскорбления нашего депутата — и тогда инцидент тоже пытались выдать за частный случай: мол, русских мы любим, мы ваши власти не любим. Не сработало в первый раз — и уж тем более не сработало во второй, после выступления Габуния. Даже восхищавшаяся Грузией и критиковавшая Путина либеральная московская публика впала в оторопь — и начинает признаваться сама себе, что с грузинами что-то не то. Нет, конечно, не со всеми — но с той активной частью, пускай как бы и оппозиционной нынешним грузинским властям. Не отреагировать на такое стало сложно даже космополитической столичной тусовке. Особенно позле угроз директора канала«Рустави 2», пообещавшего мочиться в экспортируемое в Россию вино и боржоми.

Призывы к санкциям против Грузии — власти которой хотя и осудили выступление Габуния, но не собираются извинятся перед Россией — хотя и не получили поддержки Владимира Путина, но не пройдут бесследно. Причем как для грузин, так и для русских.

С грузинами все банально — какая-то часть наших граждан откажется от поездки в Грузию (куда по прежнему несложно добраться несмотря на прекращение прямого авиасообщения), кто-то перестанет покупать грузинское вино, другие будут обходить стороной грузинские кафе и рестораны.

И это личное отношение куда чувствительнее, чем любые принятые на государственном уровне санкции или ограничения — люди сами, без какой-либо организации или инициативы сверху, делают свой выбор. Это не украинские акции «не покупай продукты страны-оккупанта» — не нужны никакие акции, ни в соцсетях, ни около грузинских кафе. Их и не будет — но будет вещь куда более существенная для самочувствия грузинской экономики. Не покупаю, не хожу, не езжу — не потому, что так надо, а потому что не хочу, не могу покупать, ездить, ходить. Противно — это чувство просто так не выветрится еще долго.

Потому что дело на самом деле не в грузинах — а в том, что к русским все больше возвращается чувство самоуважения. Нам не нравится, когда нас обзывают, при этом еще и желая заработать на нас — то есть терпеливейший русский народ просто вывели из себя. Русские не будут ни высылать из страны граждан Грузии, ни улюлюкать и глумится над соседним народом, около миллиона представителей которого, с российскими паспортами или без них, живут в России и зарабатывают на жизнь не только себе, но и своим родственникам в далекой маленькой республике. Ничего этого не будет — потому что русские по-настоящему, а не показно гостеприимны и уважительны к другим народам и культурам. Именно поэтому мы и создали такую большую и разнообразную страну.

Не будет еще и потому что в нашей стране многие все еще считают грузин «своими», по советскому прошлому и 19 веку. Но раз сами грузины упорно демонстрируют свое презрение — отношение русских неизбежно будет меняться. Этот процесс начался в 2008 году — но потом многим стало казаться, что все постепенно налаживается. Однако последние события показали, что многие в той же Грузии ничему не научились — вот только реакция России на произошедшее оказалась куда более сильной, чем даже после убийства наших миротворцев в 2008-м. Удивительно?

Нет — потому что дело не в грузинах, а в том, что за прошедшие десять лет русские стали больше уважать себя. Чувство собственного достоинства — это свойство не только русского государства, но и русского общества. И если государство вполне может контролировать свои эмоции — исходя из стратегических планов и тактических расчетов — то требовать это от простых людей невозможно. Причем эмоции народа будут лишены какой-либо эпатажности. Будет отчужденность и игнорирование — и изменить эти чувства еще долго не удастся никакой «шашлычной дипломатии».