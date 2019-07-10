Кому в Германии мешает памятник под Прохоровкой

Германии вновь попытались пересмотреть взгляды на одно из самых знаковых сражений Второй мировой войны — танковую битву под Прохоровкой. По мнению немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа, крупного боя не было и Красная армия не одержала победы, а потому памятник советским воинам под Прохоровкой нужно снести. Почему в Германии уже не в первый раз пытаются оспорить эту страницу истории Второй мировой войны?

В понедельник немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф на страницах издания Die Welt заявил о необходимости «снести» памятник победы в Великой Отечественной войне на Прохоровском поле, объяснив свои слова фактом того, что «никакого крупного боя там не было, а Красная армия не одержала в нем победу».

Ссылаясь на исследования немецкого военного историка Карла-Хайнца Фризера и британского исследователя Бена Уитли , Келлерхофф утверждает, что в тот день в районе Прохоровки 86 немецких танков противостояли 672 советским. В результате боестолкновения, по утверждению журналиста, потери Красной Армии составили около 235 танков против 5 у противника. Свои выкладки Келлерхофф строит на архивной аэрофотосъемке поля боя под Прохоровкой, сделанной немецкой авиацией и сохранившейся в одном из американских архивов.

Ранее некоторые германские историки утверждали, что под Прохоровкой советские войска и вовсе «потерпели сокрушительное поражение».

Но для того, чтобы историки и журналисты могли профессионально заниматься изучением знаменитого эпизода Курской битвы — Минобороны России рассекретило документы, рассказывающие о военных событиях тех лет на белгородском направлении.

Напомним, что сама Курская битва является одним из ключевых сражений Второй мировой войны. Она была крупнейшей танковой битвой в истории, в которой участвовали около 2 млн человек, 6 тыс. танков, 4 тыс. самолетов. Что касается сражения под Прохоровкой — оно было частью оборонительной фазы Курской битвы, по итогам которого планы немцев прорвать оборону советских войск и выйти на оперативный простор были успешно сорваны.

Отметим, что в самой Германии публикация рассуждений Келлерхоффа вызвала негативную реакцию. Так, читатели Die Welt в комментариях к статье потребовали оставить «памятник в покое», пишет РИА «Новости».

«Установка памятника победы объясняется тем, что погибшие были частью победоносной Красной армии, и каждый театр военных действий был или должен быть увековечен», — подчеркнул читатель издания Klaus Keller.

«Спасибо Красной армии и спасибо союзникам за освобождение от немецко-фашистского террора. Оставьте памятники в покое», — написал пользователь michaim.

«Мне очень не нравится эти тенденции и попытки интеллектуальных кругов Германии отнять у России победу 1945 года. Я думаю, что определенные попытки такого рода еще не раз будут предприняты перед празднованием 75-летия победы в следующем году. Но переписать историю будет очень сложно, хотя отдельные политики и журналисты будут стараться», — сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

По словам собеседника, в Германии присутствуют тенденции, когда Гитлера и Сталина пытаются представить равноценными злодеями, а действия американцев и англичан в Нормандии показать гораздо значимее, чем взятие советскими войсками Берлина.

«И этот нарратив существует давно. Грустно, что эти попытки переписать историю совершаются с целью вытолкнуть Россию из общей победной истории Второй мировой войны. Как будто советские войска вошли в Европу не как победители и освободители, а как завоеватели.

Но вряд ли это станет общепризнанной точкой зрения официальной Германии», — полагает Рар.

«С другой стороны, немецкие политики и общественность просто недостаточно информированы о том, что произошло тогда. Несколько лет назад я ездил в Сталинград-Волгоград вместе с немецкими политиками и очевидно, что только находясь на месте, можно в полной мере осознать, какой подвиг там был совершен советскими солдатами, и насколько он значим для всей мировой истории», — продолжил собеседник.

К сожалению, для большинства людей, выросших в западном мире, факторы Сталинграда и Курской битвы, которые на самом деле и остановили немецкое вторжение на Восток, уже ушли в историческое небытие, констатировал Рар.

Не остались в стороне и российские политики, дав гневную отповедь на слова немецкого журналиста.

«Чем больше мы начинаем реагировать на выходки и провокации таких негодяев как Габуния и Келлерхофф — тем больше среди журналистов появится желающих заработать себе славу на самых святых для людей вещах, — сказал парламентарий газете ВЗГЛЯД.

«Келлерхофф заинтересован во внимании широкой общественности и готов для этого задеть чувства всех тех, чьи родственники отдали свои жизни во имя победы. Чем больше людей заденут его слова — тем больше о нем будут говорить в прессе. Именно поэтому он искажает и очерняет значение сакральных памятников нашей истории», — подчеркнул Калашников.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что Келлерхофф совершил моральное преступление, покусившись на памятник в Прохоровке.

«На Западе прекрасно понимают, что ряд исторических событий связывает нашу страну воедино. Одним из таких событий и является битва под Прохоровкой — крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны», — заявил Клинцевич газете ВЗГЛЯД.

«Келлерхофф своим заявлением покусился на памятник, посвященный грандиозному событию, в котором нашло свое отражение тысячелетие истории русского героизма. Подобное отношение к прошлому — это кощунство и аморальное преступление. Его попытки привлечь внимание к себе подобными высказываниями мелочны и не принесут ему широкой известности», — подчеркнул собеседник.

По мнению сенатора, немецкая сторона, при всей своей осведомленности, не может утверждать наверняка о том, что произошло под Прохоровской 12 июля 1943 года. «Советская же сторона принимала прямое участие в устранении последствий данного сражения, имела действительные основания в точности утверждать, какие потери понесла каждая из сторон, а главное — кто в конце концов вышел победителем из того противостояния», — пояснил Клинцевич.

Он также напомнил, что западная пресса уже неоднократно была уличена во вбросах фейковой информации, используя дезинформацию, подтасовывание и искажение фактов в своих корыстных целях.