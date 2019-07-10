Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

Документ направлен на унификацию условий грузовых перевозок и упрощения процедуры пересечения границ между странами организации.

Украинское правительство в одностороннем порядке прекратило действие соглашения со странами СНГ о международном сертификате взвешивания грузового транспорта.

Такое решение приняли без обсуждения на заседании кабмина по инициативе Министерства инфраструктуры.

Соглашение было подписано в 2004 году. Документ направлен на унификацию условий грузовых перевозок и упрощения процедуры пересечения границ между странами организации, сообщает издание «Сегодня.ua».

Ранее правительство Украины уже прекратило действие нескольких соглашений, которые были подписаны в рамках СНГ.

В частности, Киев в апреле вышел из соглашения между странами СНГ о сотрудничестве в области стандартизации вооружения и военной техники.