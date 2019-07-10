Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина вышла из еще одного соглашения СНГ 

ТК «Звезда» + ещё 4 1 час назад
Фото: EPA
Документ направлен на унификацию условий грузовых перевозок и упрощения процедуры пересечения границ между странами организации.
Украинское правительство в одностороннем порядке прекратило действие соглашения со странами СНГ о международном сертификате взвешивания грузового транспорта.
Такое решение приняли без обсуждения на заседании кабмина по инициативе Министерства инфраструктуры.
Соглашение было подписано в 2004 году. Документ направлен на унификацию условий грузовых перевозок и упрощения процедуры пересечения границ между странами организации, сообщает издание «Сегодня.ua».
Ранее правительство Украины уже прекратило действие нескольких соглашений, которые были подписаны в рамках СНГ.
В частности, Киев в апреле вышел из соглашения между странами СНГ о сотрудничестве в области стандартизации вооружения и военной техники.
ТК «Звезда»: последние новости
В третий раз за месяц: Меркель снова затрясло Медведев заявил о готовности «Единой России» вести диалог с украинскими депутатами Мать грузинского журналиста Габунии отреагировала на скандал с участием сына
В мире , Украина , Правительство Украины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Виктор Громыко1
Звезда «Дома-2» выставил Малахову ценник за участие в шоу
Вице-мэр Москвы раскрыл свой оклад8
Зеленский пригрозил расправой за телемост с Россией39
Самолет из Москвы совершил экстренную посадку
Видео
04:16
Журналисты нашли у Трампа тяжелую болезнь
США В мире
04:01
Зеленский пригрозил расправой за телемост с Россией
Украина В мире
00:35
Армения переживает крупнейший блэкаут
Кавказ В мире
00:27
Раскрыта тайна пропавших денег кассирши-миллионерши
Происшествия Криминал
02:59
Пригожин разочаровался в Зеленском
Общество
01:34
«Иди, гуляй!»: Зеленский выгнал чиновника с совещания
В мире Украина
00:33
Украина обвинила Россию в провокации
Армия Конфликты
03:27
Посол Британии в США ушел в отставку
В мире
03:37
Пугачеву преследует «маньяк»
Шоу-бизнес
00:21
В московском метро произошел сбой
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение