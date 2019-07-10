На Украине за признание Крыма российским будут сажать

Согласно документу, «умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым, города Севастополя, отдельных районов, городов и сёл Донецкой и Луганской областей к территории Украины» влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без.

Законопроект прошел регистрацию и получен депутатами для ознакомления.