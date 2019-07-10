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На Украине за признание Крыма российским будут сажать 

Рамблер + ещё 9 34 минуты назад
Депутаты Верховной рады собираются рассмотреть законопроект о введении уголовной ответственности за непризнание Крыма и Донбасса украинским, сообщает «Украина.ру».
Авторами законопроекта выступили спикер Рады Андрей Парубий и нардепы Виктория Сюмар и Мария Ионова.
Согласно документу, «умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым, города Севастополя, отдельных районов, городов и сёл Донецкой и Луганской областей к территории Украины» влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без.
Законопроект прошел регистрацию и получен депутатами для ознакомления.
В мире , Видео , Украина , Мария Ионова , Виктория Сюмар , Андрей Парубий , Верховная Рада , Республика Крым
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