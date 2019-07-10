Украинский министр спрятал миллион долларов и попался

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик стал подозреваемым по делу о незаконном декларировании доходов. Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook.

По данным ведомства, чиновник «забыл» заявить в своей декларации 1,25 миллиона долларов. Уточняется, что эти деньги Насалик получил в долг в 2014 году.

В итоге министр внес недостоверные сведения в декларации за 2015-2018 годы. Теперь, если его вина будет доказана, Насалику грозит до двух лет лишения свободы и запрет занимать государственные должности в течение трех лет.

Сам чиновник связывает обвинения в свой адрес с внеочередными парламентскими выборами, в которых он принимает участие.

«Но, как говорят в Одессе, "не делайте мне нервы", вы все равно ничего не добьетесь», — написал он в Facebook.