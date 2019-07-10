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Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям 

Lenta.ru 48 минут назад
Жители Грузии отреагировали на позицию президента России Владимира Путина по введению санкций против республики. Своим мнением они поделились в комментариях на странице «Первого канала» Грузии в Facebook.
Грузины назвали решение российского лидера разумным в ситуации, которая сложилась на фоне скандала вокруг нецензурной ругани и оскорблений со стороны журналиста Георгия Габунии.
«Видите, народ, Путин не собирается начинать войну, и успокойтесь. Не будем наезжать друг на друга из-за некоторых безответственных журналистов, будем любить друг друга. Хочу жить в мирной и спокойной Грузии», — написал один пользователь сети.
«Не ожидал! Лихо! Послал всех в нокаут», — добавил другой. «Понял человек, что Габуния — не Грузия», — отметил третий комментатор.
Ранее Путин, комментируя возможность введения экономических ограничений, заявил, что не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу. Также российский лидер не увидел целесообразности в уголовном преследовании оскорбившего его журналиста.
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани приветствовал заявление Путина. «Решение президента России однозначно является единственным и правильным. Это решение можно лишь приветствовать», — заявил министр.
Между тем Госдума рекомендует правительству рассмотреть введение санкций в отношении Грузии на фоне продолжающихся недружественных действий.
7 июля во время прямого эфира журналист Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес Путина, в частности, назвал его «вонючим оккупантом». Поведение телеведущего резко осудили не только в России, но и в Грузии. Так, президент республики Саломе Зурабишвили обратилась к Москве с просьбой не реагировать на «провокацию радикальных сил».
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В мире , Видео , Политика , Георгий Габуния , Владимир Путин , Давид Залкалиани , МИД , Госдума , Грузия
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