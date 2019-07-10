Грузинский журналист назвал Россию болотом 

Грузинский журналист и радиоведущий Михаил Тавхелидзе сравнил Россию с болотом.
Он напомнил, что когда-то российский и грузинский политик Каха Бендукидзе предлагал «считать Россию большим морем за горами».
"Он был не прав: не морем, а болотом надо", — написал Тавхелидзе на своей странице в Twitter, комментируя отказ президента РФ Владимира Путина вводить санкций против Грузии.
Ранее News.ru писал о том, что экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сравнил российского лидера Владимира Путина с котом, который играет с Грузией, как с мышью. Он также назвал отказ Путина от введения санкций против Грузии «мастер-классом по теме, что значит быть нищей страной».