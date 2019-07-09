«Послал всех в нокаут»: грузины оценили решение Путина по санкциям

Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси

Многие грузины выразили мнение, что позиция российского лидера является наиболее разумной в ситуации, сложившейся на фоне скандала вокруг нецензурной ругани и оскорблений со стороны журналиста Георгия Габунии

"Видите, народ, Путин не собирается начинать войну, и успокойтесь. Не будем наезжать друг на друга из-за некоторых безответственных журналистов, будем любить друг друга. Хочу жить в мирной и спокойной Грузии", — отмечает Shorena Utiashvili-qumsiashvili.

"Господь сжалился над нами, и не будьте неблагодарными. Может мир принесет нам больше добра, будем благосклонны друг к другу", — пишет Eka Gvelesiani.

"Не ожидал! Лихо! Послал всех в нокаут", — признает ან. არადელი.

"Я точно знал, что он это скажет", — уверяет Kakha Mujirishvili.

"Понял человек, что Габуния — не Грузия", — пишет Nina Nina.

Ранее ведущий авторской программы "P. S. " Габуния начал эфир с грубых высказываний о Путине. Эта выходка вызвала возмущение у зрителей, сотни жителей Тбилиси в ночь на понедельник вышли на улицы перед зданием канала и потребовали уволить телеведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. Руководство телеканала назвало инцидент неприемлемым, но отказалось увольнять оскандалившегося журналиста.