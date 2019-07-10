Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский взял в штат футуролога 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Игоря Новикова на должность внештатного советника. Документ размещён на сайте украинского лидера.
По информации «24 канала», Новиков является ведущим технофутурологом Украины. Он возглавляет киевский филиал частной американской компании «Университет сингулярности».
Сообщается, что новый советник Зеленского получил образование в Лондонской школе экономики и политических наук.
Как ранее писал News.ru, бывший советник Зеленского Дмитрий Разумков возглавил партию «Слуга народа». Экс-глава политической силы Иван Баканов стал начальником Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью СБУ.
News.ru: последние новости
Грузинский журналист назвал Россию болотом Порошенко увидел в Зеленском угрозу Украине Глава МИД Грузии приветствовал нежелание Путина вводить санкции
В мире , Видео , Игорь Новиков , Иван Баканов , Владимир Зеленский , Дмитрий Разумков , СБУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям7
Дамоклов меч над Грузией: что стоит на кону7
Грузинский журналист назвал Россию болотом47
Порошенко увидел в Зеленском угрозу Украине79
Украину пригласят на саммит СНГ2
Видео
00:57
Зеленский отменил военный парад
Армия В мире
00:29
На встрече с Путиным произошло ЧП
Общество
00:51
Саакашвили сломал руку пожилой одесситке
Украина В мире
00:29
«Чисто по-женски»: Голикова помогла упавшей при виде Путина
Общество
01:00
Московский зоопарк показал видео игры слонов
Новости Москвы
02:03
«Летит и плавится»: Путин рассказал об «Авангарде»
Оружие Армия
01:29
В Грузии оценили решение Путина по санкциям
В мире Кавказ
01:29
Путин принял решение по Грузии
Политика
02:51
Появились подробности трагедии на «Лошарике»
Армия Пожары
02:34
Москалькова поспорила со священником о женском уме
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение