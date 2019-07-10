Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Игоря Новикова на должность внештатного советника. Документ размещён на сайте украинского лидера.
По информации «24 канала», Новиков является ведущим технофутурологом Украины. Он возглавляет киевский филиал частной американской компании «Университет сингулярности».
Сообщается, что новый советник Зеленского получил образование в Лондонской школе экономики и политических наук.
Как ранее писал News.ru, бывший советник Зеленского Дмитрий Разумков возглавил партию «Слуга народа». Экс-глава политической силы Иван Баканов стал начальником Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью СБУ.