Зеленский взял в штат футуролога

По информации «24 канала», Новиков является ведущим технофутурологом Украины. Он возглавляет киевский филиал частной американской компании «Университет сингулярности».

Сообщается, что новый советник Зеленского получил образование в Лондонской школе экономики и политических наук.