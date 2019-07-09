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Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter 

News.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп теперь не может запретить критиковать себя, блокируя пользователей в своём аккаунте в Twitter. Это решение вынес апелляционный суд Нью-Йорка.
Иск против Трампа подали в 2017 году семь истцов, которых он заблокировал в Twitter, — сообщает издание Fortune.
Как писал News.ru, новые опросы общественного мнения, проведённые симпатизирующей демократам прессой, демонстрируют отставание президента США Дональда Трампа на 10 процентных пунктов. Лидер рейтинга — бывший вице-президент Джозеф Байден, который баллотируется от Демократической партии.
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В мире , Интернет , Конфликты , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США
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