Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter 

Президент США Дональд Трамп теперь не может запретить критиковать себя, блокируя пользователей в своём аккаунте в Twitter. Это решение вынес апелляционный суд Нью-Йорка.
Иск против Трампа подали в 2017 году семь истцов, которых он заблокировал в Twitter, — сообщает издание Fortune.
Как писал News.ru, новые опросы общественного мнения, проведённые симпатизирующей демократам прессой, демонстрируют отставание президента США Дональда Трампа на 10 процентных пунктов. Лидер рейтинга — бывший вице-президент Джозеф Байден, который баллотируется от Демократической партии.